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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الدوري الأول المقدم من السعودية

صدى البلد

تعقد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر صالح المري يومي الاثنين والثلاثاء 25-26 /12/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال دورتها الثانية والعشرين المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية.

كما تعقد اللجنة، في ذات الفترة، جلسة استماع مغلقة لعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك حسب الاجراءات المعمول بها في هذا الخصوص على مستوى لجنة الميثاق.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قدمت تقريرها الدوري الأول بتاريخ 16 يوليو 2023 إعمالاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الانسان ولتقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدول الطرف لأحكامه.

كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان سوف تعقد خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماعها العادي (60) لتدارس ووضع الملاحظات على تقرير الدولة الطرف وتقديم توصيات لها تنفيذاً للالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تشهد جلسات دورة المناقشة حضور ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية علاوة على البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.

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