الأربعاء.. عرض فيلم رحلة العائلة المقدسة بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم رحلة العائلة المقدسة للمخرجة سميحة الغنيمى، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والاحتفال ببداية العام الجديد.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الوثائقية الطويلة إنتاج اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

كان الفيلم قد حصل على عدد من الإشادات الدولية و المصرية والعربية وتم ترجمته إلي العديد من اللغات

أيضا، وقال عنه البابا شنودة للمخرجة سميحة الغنيمى فور انتهائها منه وعرضه: "أشعرتينا بالفعل أن المسيح يسير ويتحرك."

رحلة العائلة المقدسة يعد من روائع السينما التسجيلية وتم تصويره بالقدس فى التسعينيات ‎حيث تجولت مخرجته بالكاميرا فى عدة أماكن دينية مهمة لم تدخلها كاميرات أخرى غيرها، وتعرضت لمخاطر كثيرة ولم تعر اهتماما بما تواجهه من عقبات، ومن الأماكن التى صورت بها ولم تدخلها أى كاميرات أخرى دير المحرق وكنيسة المهد وكنيسة هيرودوت وغيرها من المواقع الحقيقية التى تظهر بالفيلم والتى ولد ومر بها السيد المسيح عليه السلام اثناء رحلته المقدسة.

ومن جانبه أشار مدير التصوير د.حسين بكر إلي أن مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف يحرص دائما علي تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتي تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.



و يعقب عرض الفيلم مناقشة للجمهور مع القمص إبرام عبد الشهيد راعى كنيسة مارجرجس بروض الفرج وتديرها الكاتبة / أمل عبد المجيد حيث يتناول خلالها رحلة العائلة إلي مصر والتي أستمرت ٣ سنوات .

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة/ امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف . وذلك الأربعاء الموافق ٢٧ ديسمبر في تمام السادسة مساء.

يذكر ان جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام من محبي السينما،