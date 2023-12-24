باولو: الزمالك سيفوز بالكونفدرالية.. والفريق تغير مع "معتمد جمال"

أكد حسام باولو، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان يمر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الماضية ولكن الأمور تغيرت بعد الاستقرار الإداري والفني.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "فريق الزمالك تغير للأفضل مع معتمد جمال الذى تعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية بشكل جيد ونجح في إعادة اللاعبين معنويا وهذا ما كان يحتاج الفريق".

وأضاف: "الزمالك قادر على التتويج بلقب الكونفيدرالية هذا الموسم من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء".

وتابع: "ألعب حاليا في نادي هلال مطروح وأقدم مستوى مميز وسجلت هدفين وصنعت مثلهما خلال 6 مباريات، وأتدرب أفضل من اللاعبين صغار السن".