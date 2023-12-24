يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الأحد 24- 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.ش

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,474 شراء 3,486 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,185 شراء 3,195 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,040 شراء 3,050 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,606 شراء 2,614 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,027 شراء 2,033 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,737 شراء 1,743 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 108,050 شراء 108,406 جنيهات.

الجنيه الذهب بيع 24,320 شراء 24,400 جنيه.

الكيلو بيع 3,474,286 شراء 3,485,714 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فيتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات.