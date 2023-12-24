خبر سار | نجم الزمالك يواصل التأهيل للحاق بمعسكر الإمارات

واصل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات التأهيلية من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة إنبي في الدوري وابعدته عن الفريق طوال الفترة الأخيرة.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "لاعبنا مصطفى شلبي يواصل التأهيل من اجل العودة للملاعب 🏹"

ويعانى مصطفى شلبى من شرخ في القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق، ومن المقرر أن يعود مصطفى شلبى للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك خلال الأسبوع المقبل.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.