روسيا: نحاول حل الوضع في غزة بتقديم المساعدة السياسية على الساحة الدولية

قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الدعم الإنساني والسياسي الذي تقدمه موسكو لسكان قطاع غزة ليس رسميًا، مشيرة إلي أن هذه الخطوات تهدف إلى حل الأزمة في القطاع.

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تحاول حل الوضع في غزة من خلال تقديم المساعدة السياسية على الساحة الدولية، وكذلك في مجلس الأمن الدولي.

وقالت: “إن أطفال غزة بحاجة إلى المساعدة من خلال الأفعال، وليس الكلمات”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع “والا” العبري، إنه بعد شهرين ونصف من القتال في قطاع غزة لم يتبق الكثير من الكلام عن تحقيق إسرائيل لانتصار ساحق.

وأضاف الموقع العبري، أن "قائمة أسماء الجنود القتلى تطول، وحركة حماس تزداد قوة في الرأي العام وفي الوعي العربي، ليس فقط كما تمكنت من مفاجئة إسرائيل بهجوم مفاجىء، لا بل وتخوض حربا ناجحة أمامها”.

بدورها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع، اليوم الأحد، بأن حركة حماس الفلسطينية تعمل تحت الأرض وكل محاولة للحديث عن انتصار إسرائيل وسيطرتها فوق الأرض لا بعكس الواقع.

ولفتت الصحيفة إلي “تزايد البلاغات من داخل المحاور المختلفة في غزة عن عمليات قنص ضد الجنود الإسرائيليين”.