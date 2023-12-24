احتفالا بالكريسماس.. شقيقة رونالدو تبهر متابعيها بالأسود الجريء

شاركت كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالاتها بأجواء الكريسماس، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت شقيقة كريستيانو بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا جريئا باللون"الأسود"، ما عكس جمالها وقوامها الممشوق، وتركت خصلات شعرها الأشقر منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا بسيطاً ليبرز جمالها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.