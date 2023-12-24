الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

تحدث أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن مواجهة الأهلي غدا في نصف نهائي كأس السوبر في نسخته الجديدة ، قائلا : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر، والأهلي لن يتأثر بضغط المباريات.

وأكد الرمادي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن فريق سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة ، كان الأفضل أمام الأهلي فى الدورى ، وندا قويا ، وقادر على الفوز بلقب السوبر

في سياق آخر أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوبترا، وفيوتشر مع بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

كما تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد "VAR"، ويعاونه أحمد حسام طه، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي وائل شعبان.

وتقام بطولة السوبر المصري في الأراضي الإماراتية، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، ويواجه فيوتشر نظيره بيراميدز، في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته.