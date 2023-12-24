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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس مجلس الدولة: نبذل جهودا كبيرة لإنجاز عملية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي

صدى البلد

   أكد رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب، أن المجلس يبذل جهودا كبيرا بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، في سبيل إتمام أعمال الميكنة والتحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها.


جاء في تصريح أدلى به رئيس مجلس الدولة، على هامش افتتاح مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية في وقت سابق اليوم، والذي يُعد استكمالا لجهود مجلس الدولة في التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضي، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الدولة.
وقال المستشار عادل عزب، إن التحول الرقمي في إجراءات التقاضي، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

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