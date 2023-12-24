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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الجيم.. ياسمين صبري تبرز تناسق قوامها بـ بنطال لافت

ياسمين صبري
ياسمين صبري

استعرضت النجمة ياسمين صبري، قوامها الممشوق، بصور جديدة خلال تواجدها في صالة الجيم.

وظهرت ياسمين صبري فى الصور الذي نشرتها عبر حسابها على "انستجرام"، وهي ترتدي ليجن رياضي أسود مع توب اصفر اللون، واستكملت  إطلالتها الرياضية بحذاء رياضي أبيض، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وتتميز الفنانة ياسمين صبري، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ويُعرض حاليا للنجمة ياسمين صبري فيلمها الجديد أبو نسب بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

يضم فيلم البعبع العديد من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

 

 

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IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٧٢٤
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٧٥١
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٧٥١
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IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٨١٢
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٨٢٢
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٨٢٢
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٨٤٣
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٨٤٣

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