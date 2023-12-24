صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع الإدارة، وموقفه من تجديد التعاقد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على “فيس بوك”: “رسميا.. أحمد فتوح يجدد للزمالك ويوقع على العقود”.

وكان أحمد فتوح قد خرج من معسكر الزمالك في لقاء زد، دون إذن مسبق؛ ليتم إيقافه شهرا مع خصم 25٪ من مستحقاته وعرضه للبيع.

ورغم انتهاء إيقاف فتوح مع الزمالك إلا أن الإدارة أخبرت معتمد جمال المدير الفني الزمالك بعدم مشاركة اللاعب في المباريات حتى حسم مصيره في ظل أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التجديد له.