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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد المغني: أنتظر عرض فيلم الدرويلة .. فيديو

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

قال الفنان محمود عبد المغني إنه ينتظر عرض أحدث أفلامه «الدرويلة» خلال الفترة المقبلة؛ لينافس به فى دور العرض السينمائية.

وأضاف محمود عبد المغني، من الضروري أن يكون الفنان متنوع دائمًا وليست نمطيا؛ لأن المتعة في الاختلاف وليست الثبات.

وعن أمنيته فى عام 2024، قال محمود عبد الغني أتمني الانتصار لأهلنا فى فلسطين وجميع الأمة العربية.

وعن أعماله القادمة ، قال محمود عبد المغني أنه يحضر لمسلسل جري الوحوش وإثبات نسب ، وسيشارك بمسلسل 100 راجل فى رمضان 2024 بطولة سمية الخشاب. 

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وفى وقت لاحق، تحدث الفنان محمود عبد المغني حول نشأته بحي الوراق موضحا أن له ذكريات كثيرة وأن حي الوراق جزء منه.

وأضاف عب المغنى  خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي :" لم أكن شاطر في المدرسة في سن الإبتدائية، وسقطت، ولم أكن أعرف أقرأ حتى سادسة ابتدائي.

وعن ذكرياته مع والده، أوضح: "أنا ما شفتوش، توفي وأنا عندي 8  سنوات، وكان بيشتغل في شركة ورق، وليس لي ذكريات كثيرة معه؛ بسبب وفاته وأنا صغير، واشتغلت في ورشة طوب وبلاط؛ حتي أساعد أسرتي بعد وفاة والدتي".

محمود عبد المغنى يتحدث عن مسلسل حضرة العمدة 

‏قال الفنان محمود عبد المغني إنه استمتع جدا بالعمل مع المخرج عادل أديب على المستوى الشخصي والفني وأنها أول مرة يعمل معه في مسلسل حضرة العمدة وأنه يحب نوعية المخرجين الذين يحبون الممثل ويخرجون أفضل ما فيه.

وتابع محمود عبد المغني خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه نادرا ما تجد مخرج يحب الممثل مثل عادل أديب وبيكون هناك نوع من المحبة قائلا: "الواحد بكون حابب يروح لوكيشن التصوير وبيكون مبسوط".

وأشار إلى أن رسائل المسلسل لا تخاطب أهل الصعيد فقط هي أيضا تخاطب أهل الحضر والفلاحين والصعيد لأنها عادات وتقاليد احنا متوارثينها لكن الحمد لله قمنا بتسليط الضوء عليها.

الفنان محمود عبد المغني اعمال محمود عبد المغنى فيلم الدرويلة ماراثون رمضان 2024 مسلسل ب100 راجل

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