اسلام صادق يكشف تفاصيل انتهاء أزمة الموسم بين الزمالك وفتوح

كشف الإعلامي إسلام صادق، تفاصيل تجديد تعاقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الزمالك يسدل الستار على أزمة فتوح، ويجدد 4 مواسم، قبل إعلان قائمة أمم إفريقيا النهائية، وبعد جلسة اللاعب مع حسين لبيب”.

وكان أحمد فتوح قد خرج من معسكر الزمالك في لقاء زد دون إذن مسبق ليتم إيقافه شهرا مع خصم 25 ٪ من مستحقاته وعرضه للبيع.

ورغم انتهاء إيقاف فتوح مع الزمالك إلا أن الإدارة أخبرت معتمد جمال المدير الفني الزمالك بعدم مشاركة اللاعب في المباريات حتى حسم مصيره في ظل أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يجدد للنادي.