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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة رومانسية لـ ميرنا نور الدين رفقة زوجها

ميرنا وزوجها
ميرنا وزوجها

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها، صورة جديدة لها، رفقة زوجها عمر عطية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين في هذه الصورة بإطلالة رومانسية ملفتة، مما نال إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها.

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IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٤٣٢٠٦

آخر أعمال ميرنا نور الدين 

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

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