عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى حسون تستعرض أنوثتها بـ هوت شورت | شاهد

شذي حسون
شذي حسون

اعتادت الفنانة العراقية شذى حسون، على إثارة حالة من الجدل حول إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والنعومة في آن واحد، وذلك بمجرد مشاركتها لإطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وبدت شذى حسون في أحدث إطلالة، مرتدية هوت شورت قصير باللون الأسود، ونسقت عليه بلوفر نصف كم ابيض اللون، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الشقراء تنسدل على كتفيها وظهرها بشكل ويفي أنيق ومرتب.

طرحت الفنانة شذى حسون أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" ، لتكون هذه الأغنية هى الثانية لشذى باللهجة المصرية خلال هذا العام بعد طرحها أغنيتها الشهيرة حب عمري.

والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وتعتمد شذى حسون في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شذى حسون على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وعلي جانب آخر انتهت الفنانة شذى حسون، من تسجيل اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حلم عمري"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر ان يتم طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات.
 
أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

يذكر أن المطربة شذي حسون طرحت لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" الذي يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.

وحمل كليب "مون أمور" الذي تم طرحه على اليوتيوب توقيع المخرج زياد خوري الذي قدم صورة مختلفة عكست أجواء الأغنية الإيجابية من ناحية الفكرة البسيطة التي جمعت شذى وفوديل.

أغنية "مون أمور"

وجاءت أغنية "مون أمور" باللهجة المغربية، وسريعة وجديدة من حيث اللحن العصري بتركيبته الموسيقية، إضافة إلى التناغم والانسجام بين شذى وفوديل.

IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٩١٠ - قص
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٩١٠ - قص
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٩١٠
IMG_٢٠٢٣١٢٢٤_٠٠٠٩١٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

خلصت .. أحمد فتوح يجدد لـ الزمالك رسميا

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

ترشيحاتنا

نشأت الديهي: أزمة سد النهضة لا يجب أن تطرح في الإعلام

فيديو اعتذار.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

تدمير مربع سكني.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجـزرة الاحتلال بمخيم المغازي لـ70 شهيدا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

في تحول عن روسيا.. الأوكرانيون يحتفلون بعيد الميلاد للمرة الأولى| صور

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلامك في الكريسماس.. 5 سهرات في رأس السنة هاتغير مودك

هارولد بنتر الحائز على نوبل .. لماذا سمي بشاعر الصمت؟

الأهلي الأكثر تتويجا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة للسوبر المصري

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ