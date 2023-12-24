أول صورة من تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

نجح مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في تجديد التعاقد مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

ونشر الإعلامي مينا ماهر، مقدم برنامج زملكاوي، عبر حسابه على “فيس بوك” صورة، وعلق عليها: “الصورة الأولى من توقيع عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات”.

وكان أحمد فتوح قد خرج من معسكر الزمالك في لقاء زد دون إذن مسبق ليتم إيقافه شهرا مع خصم 25 ٪ من مستحقاته وعرضه للبيع.

ورغم انتهاء إيقاف فتوح مع الزمالك إلا أن الإدارة أخبرت معتمد جمال المدير الفني الزمالك بعدم مشاركة اللاعب في المباريات حتى حسم مصيره في ظل أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يجدد رسميا للنادي.

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