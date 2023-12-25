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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يناقش ملف الثروة السمكية لمواجهة ارتفاع الأسعار

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،اليوم ،ملف الثروة السمكية ،وذلك في ضوء طلبي المناقشة المقدمين من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وإنه  يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر .

 

ذكر طلب المناقشة المقدم من النائبة هالة كمال والذى سيناقش اليوم ، أن  الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومى ،فضلا عن  مصدر من مصادر البروتين الأمن والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانبه.

وأشار طلب المناقشة إلي  أن مصر تستهلك نحو  2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية .

وطالبت النائبة هالة كمال  بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية  والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.

كما تضمن طلب المناقشة المقدم من  النائب محمد صبرى أبو إبراهيم  أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل ،كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها لمواجهة  ارتفاع أسعار الأسماك.

الثروة السمكية فى مصر المزارع السمكية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب محمد صبري عبد الوهاب عبد الرازق

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