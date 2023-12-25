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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلاق اسم أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية بنادي نقابة المهن التمثيلية

صدى البلد

علق نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى على إطلاق اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور على القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية. 

وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" أقل ما نقدمه لفنان كبير وإنسان عظيم.

أطلقت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها؛ اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور علي القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية. 

وذلك بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور؛ ونجله تامر عبدالغفور وبحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.

أشرف عبد الغفور

توفى الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر يناهز 81 عاما وهو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، اثر حادث تصادم.

تم نقل جثمان النجم أشرف عبد الغفور لمشرحة إحدى المستشفيات بالشيخ زايد وتم نقل زوجتة للعناية المركزة لخطوره حالتها جراء حادث تصادم ضخم بالشيخ زايد.

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