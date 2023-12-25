عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قناة السويس ضمن أفضل 25 جامعة في التصنيف العربي

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

 قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن اتحاد الجامعات العربية أطلق النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

txt

790 شابا متطوعا من شمال سيناء يواصلون العمل على مدار الساعة لإغاثة أهالي غزة

txt

وزير التعليم العالي: إطلاق مبادرة تحالف وتنمية بدعم من الرئيس السيسي

txt

167 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا الوسطى في 2022

txt

دعمًا لشعار "صنع في مصر".. البحث العلمي ينجح في توطين الصناعة المصرية خلال 2023

txt

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتهنئة وحضور الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

txt

الخشت: جامعة القاهرة حققت نجاحا كبيرا في النسخة الأولى من التصنيف العربي

txt

وزير التعليم العالي يشيد بالإنجازات العلمية للعلماء المصريين لخدمة المجتمع

txt

"الأهرام": مصر تخطو نحو بناء المستقبل

txt

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

txt

إنجازات الزراعة في 2023|تعزيز الأمن الغذائي المصري في مواجهة التحديات المُتلاحقة


وأشار مندور - في بيان - إلى أن 208 جامعات عربية تقدمت للتصنيف هذا العام أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية، موضحا أن إصدار هذا العام شمل 28 جامعة مصرية حققت فيه جامعة قناة السويس الترتيب ال23 عربيا والـ 11 مصريا.
من جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد سعد زغلول، إلى أن التصنيف العربي العالمي الجديد يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من قيادة التطور العربي والوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الثالث والرابع للجامعات، مضيفا أنه يهدف أيضا إلى أن يولد في العالم العربي تصنيف دولي، بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي جنبا إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

موضوعات متعلقة

790 شابا متطوعا من شمال سيناء يواصلون العمل على مدار الساعة لإغاثة أهالي غزة

وزير التعليم العالي: إطلاق مبادرة تحالف وتنمية بدعم من الرئيس السيسي

167 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا الوسطى في 2022

دعمًا لشعار "صنع في مصر".. البحث العلمي ينجح في توطين الصناعة المصرية خلال 2023

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتهنئة وحضور الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

الخشت: جامعة القاهرة حققت نجاحا كبيرا في النسخة الأولى من التصنيف العربي

وزير التعليم العالي يشيد بالإنجازات العلمية للعلماء المصريين لخدمة المجتمع

"الأهرام": مصر تخطو نحو بناء المستقبل

ترشيحاتنا

دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

20674 شهيدا و54536 جريحا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

تكمل مسيرة التنمية الاقتصادية.. توجيهات جديدة من الرئيس بشأن البحيرات المصرية

طائرة مفخخة تستهدف قاعدة للتحالف الدولي بمطار أربيل بالعراق

صيام الأيام البيض من شهر جمادي الآخرة.. الأزهر: تبدأ الثلاثاء وهذا أفضل أعمالها

صحة غزة تعلن حصيلة الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي القطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فساتين شهر ديسمبر.. أجرأ إطلالات إلهام شاهين المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

غياب حسام البدري وانهيار شقيقه في جنازة والدتهما .. تفاصيل

طريقة عمل سلطة الكبدة بلسان العصفور | بأسهل الخطوات

فيديو

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ