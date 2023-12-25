قناة السويس ضمن أفضل 25 جامعة في التصنيف العربي

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن اتحاد الجامعات العربية أطلق النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.



وأشار مندور - في بيان - إلى أن 208 جامعات عربية تقدمت للتصنيف هذا العام أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية، موضحا أن إصدار هذا العام شمل 28 جامعة مصرية حققت فيه جامعة قناة السويس الترتيب ال23 عربيا والـ 11 مصريا.

من جانبه، أشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد سعد زغلول، إلى أن التصنيف العربي العالمي الجديد يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من قيادة التطور العربي والوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الثالث والرابع للجامعات، مضيفا أنه يهدف أيضا إلى أن يولد في العالم العربي تصنيف دولي، بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي جنبا إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.

