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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر والإمارات قلب واحد.. استعدادات ملعب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر

صدى البلد

حصل صدى البلد على صور لاستعدادات ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يحتضن مواجهة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتظهر الصور أن كل شىء جاهز لاستقبال اللقاء والجماهير في المباراة التى ستنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويشارك بجانب الأهلي وسيراميكا فريقا بيراميدز ومودرن فيوتشر، وتقام مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر تمام الثالثة عصر اليوم، على أن يتقابل الخاسران من مباراتي نصف النهائي الثالثة عصر الخميس القادم 28 ديسمبر لتحديد الفائز بالمركز الثالث، ويلتقي الفائزان من مباراتي نصف النهائي تمام السابعة مساء لتحديد الفائز بكأس السوبر المصري.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

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