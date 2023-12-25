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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط هائل أمام الدولار الأمريكي..هذا ما وصلت إليه قيمة الدينار العراقي اليوم

الدولار
الدولار

وصلت العملة العراقية إلى مقابل غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي، وفق ماذكرت صحف عراقية.

وصلت قيمة الدينار العراقي اليوم الاثنين لدرجة من الانهيار أمام الدولار  بسعر 100 دينار لكل دولار  في نهاية التعاملات اليومية.
جاء ذلك بعد حالة انخفاض للدينار العراقي في تعاملاته على مدار أمس الأحد بأسواق كلا من بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

يعد الانخفاض بسعر 100 دولار في العراق نهاية لمسلسل الزيادة التي تم تسجليه في تعاملات على مدار الفترة الماضية.

كشف البنك المركزي العراقي في نهاية التعاملات عن قائمة سعر العملات العربية والأجنبية أمام العملة المحلية والتي كانت سعر 100 دولار في العراق اليوم .

ووصل القيمة لــ 149100 دينار عراقي مقابل الدولار إلى 100 دولار فيما كانت القيمة أمس الأحد 151950 ديناراً مقابل 100 دولار.

 

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