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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن جوائز مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال 2023–2024

جوائز مهرجان الإكتفاء
جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال

قامت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس نيابًة عن الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة بتوزيع جوائز مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال للعام الجامعي 2023 – 2024 والذي تم بتنسيق ا. طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وأقيمت مسابقاته علي مسرح كلية البنات في الفترة من 13/12/2023 وحتي 24/12/2023    بمشاركة ٨ كليات بفرقها الطلابية للعزف والغناء، كما شاركت كليات أخري بالطلاب في مجال الغناء الفردي وكانت الكليات المشاركة هي كلية العلوم والحاسبات والمعلومات والتمريض والحقوق والآداب والألسن والصيدلة والتربية والبنات والهندسة وكلية التجارة.   

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  وإشراف ا. إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.
                                                  
وقد تشكلت لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين في الغناء والموسيقي من المعهد العالي للموسيقي العربية وهم: 
الدكتور معتز متولي أستاذ التأليف الموسيقي والنظريات – المعهد العالي للموسيقي العربية .
الدكتور أشرف عزت  أستاذ آلة العود بقسم الآلات – المعهد العالي للموسيقى العربية .
الدكتورة نجوي إبراهيم ممدوح  أستاذ الغناء الغربي - المعهد العالي للموسيقي العربية

وقد جاءت النتيجة كالتالي بمنح  شهادات التميز للطلاب :   الطالبة  شيماء شعبان محمد بكلية الالسن وقد مُنِحت شهادة التميز في العزف ، الطالب أحمد وليد السيد بكلية التجارة ومُنٍح شهادة التميز في العزف

وعن نتيجة الغناء الفردي بالكليات الغير مشاركة بفرق للكورال

حصل علي المركز الثالث الطالبة  ندى الجندي داعى الانصاف بكلية العلوم كما حصلت علي المركز الثاني الطالبة حبيبه خالد مسعد بكلية التمريض فيما حصد المركز الاول الطالب محمد عبد الروؤف احمد بكلية الحاسبات والمعلومات

وعن  نتيجة مسابقة العزف الجماعي والفردي:
اولا  مجال العزف الفردي 
حصل على المركز الثالث الطالبة نهى اشرف حلمي بكلية التجارة  وحصل على المركز الثاني الطالب زياد  باسم باسم بكلية الهندسة فيما حصد المركز الاول الطالب عبد الله  محمد منتصر الطالب بكلية الهندسة.

ثانيا مجال  التدريب والقيادة 
حصل على المركز الثاني الطالب محمد السعيد ابراهيم بكلية الهندسة كما حصد المركز الاول الطالب مروان ممدوح صبري بكلية التجارة

ثالثا  مجال العزف الجماعي 
حصل على المركز الثاني كلية التجارة وتوجت بالمركز الاول 
كلية الهندسة.

 مجال مسابقة الغناء الجماعي والفردي 
--الغناء الفردي طلبه وحصل فيه على المركز الثالث الطالب محمد احمد إسماعيل بكلية الحقوق وحصل على المركز الثاني الطالب مصطفى  احمد نعيم بكلية االصيدله  وحصد المركز الاول الطالب ادهم عمروعبد الرحمن بكلية الحقوق.

-- الغناء الفردي طالبات حصلت على المركزالثالث مكرر الطالبة مارفي  مجدي نصري بكلية الحقوق وحصلت على المركز الثالث الطالبة فرح حمدي محمد بكلية الصيدله فيما حصلت على المركز الثاني الطالبة ايه جمال جابر بكلية البنات وفازت بالمركز الاول الطالبة نانسي علي بكلية الاداب

-- التدريب والقيادة حصل على المركز الثالث الطالب مازن جمال حلمي بكلية الحقوق وحصل على المركز الثاني الطالبة نيرة وليد  علي بكلية البنات  فيما فازت بالمركز الاول الطالب إسراء محمد عبد الهادي بكلية الالسن

-- الغناء الجماعي حصل على المركز الثالث كلية الصيدلة وفازت بالمركز الثاني كلية الحقوق فيما توجت بالمركز الاول كلية الالسن.

جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال3
جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال3
جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال2
جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال2
جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال1
جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال1
جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال
جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال
جامعة عين شمس كلية البنات عميد كلية البنات مهرجان الإكتفاء الذاتي جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي رعاية الشباب مسرح كلية البنات Jobs Education

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