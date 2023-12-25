إيحاءات جنسية| اجتماع عاجل لنقابة الموسيقيين.. والسبب أغنية روبي الجديدة| ماذا حدث؟!

تثير أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبي جدلاً واسعاً في الساحة الفنية المصرية، وذلك بسبب الكلمات الجريئة التي أثارت استياء بعض الجمهور.

وسنقدم تقريرا يستعرض الموقف الحالي لنقابة الموسيقيين في مصر ومشاوراتهم بشأن هذه الأغنية المثيرة للجدل.

الجدل الناشئ

وفي الساعات الأخيرة، انقسمت آراء الجمهور حول أغنية "3 ساعات متواصلة"، حيث انتقد البعض الكلمات الجريئة التي قد تحمل إيحاءات خادشة وأعربوا عن عدم رضاهم عن مضمونها.

ونظرًا للانتشار السريع للأغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النقاش أصبح حديث الساعة.

