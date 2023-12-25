سحر المغربي: مؤسسة مجاهد نصار للتنمية تقدم دعما للأسر لرعاية الأمومة والطفولة

قالت الدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، إن المؤسسة تقدم دعم مادي للأسر المستحقة.

وأضافت الدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لدينا فريق بحث جيد لرصد الحالات المستحقة وهذه أول خطوة للعمل الخيري، وهناك أسر تحتاج أشياء غير الأكل والشرب والمساعدات التي نقدمها فيتم تقديم دعم نفسي واجتماعي واقتصادي".

وأشارت: "عند تجهيز العرائس اليتيمات ليس هدفنا توفير الاحتياجات الأساسية فقط من أجهزة وخلافه ولكن نعمل على توفير أي شيء تحتاجه أو أي شيء في نفس العروس".

وأوضحت الدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية،: "نحاول تقديم نفس الخدمة والجودة في ظل الغلاء الموجود"، لافتة: "نقدم دعم للأسر لرعاية الأمومة والطفولة، ومنها التوعية للفتيات المقبلات على الزواج".