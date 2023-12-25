نجم الأهلي السابق ينتقد لاعبي الفريق أمام سيراميكا

علق ماهر همام نجم الأهلي السابق علي أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوبترا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ماهر همام: د68 | فرصه لا تصدق .. إستمرار مسلسل إهدار الفرص ❎ كريم فؤاد يُهدر هدفا محققا.



وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وخلال الشوط الأول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي لإصابة خلال مباراة الأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وتعرض الشناوى لإصابة في العضلة الخلفية وخرج من الملعب في الدقيقة ٣٦ من عمر الشوط الأول ويدخل بدلا منه مصطفى شوبير الحارس البديل.