عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق ينتقد لاعبي الفريق أمام سيراميكا

صدى البلد

علق ماهر همام نجم الأهلي السابق علي أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوبترا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ماهر همام: د68 | فرصه لا تصدق .. إستمرار مسلسل إهدار الفرص ❎ كريم فؤاد يُهدر هدفا محققا.


وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

وخلال الشوط الأول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي لإصابة خلال مباراة الأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

 

وتعرض الشناوى لإصابة في العضلة الخلفية وخرج من الملعب في الدقيقة ٣٦ من عمر الشوط الأول ويدخل بدلا منه مصطفى شوبير الحارس البديل.

 

الأهلى سيراميكا الأهلي و سيراميكا ماهر همام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ترشيحاتنا

بشق الأنفس.. تأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر بالفوز على سيراميكا كليوباترا

أحدث معارك الحرب الباردة بين بكين وواشنطن.. وأمريكا: الصين تسرق أسرار الذكاء الاصطناعي لأغراض التجسس "القصة كاملة"

كيا سبورتاج TOPLINE كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

تحرك خطير.. نتنياهو يمنع وزير الدفاع الإسرائيلي من لقاء رئيس الموساد

إعلام عبري: إسرائيل ترفع الحالة الأمنية جنوب الجولان تحسبا لعمليات من سوريا

هل كحل العين قبل النوم سنة للنساء فقط؟.. الإفتاء توضح 10 حقائق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

أغنية "3 ساعات متواصلة" تثير الجدل.. وحقيقة منع روبي من الغناء بسببها

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ