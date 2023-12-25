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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا فرق كبير بينهما.. مفاجأة تكشفها استطلاعات بين نسب تأييد بايدن وترامب

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

أثار حديث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاسي عن المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني رد فعل عنيف من الديمقراطيين، حيث اتهمت حملة جو بايدن الرئيس السابق بتقليد أدولف هتلر، وفق ما ذكرت شبكة  سي إن إن الأمريكية.  

حتى أن بعض الجمهوريين نأوا بأنفسهم عن تصريحات ترامب، بما في ذلك المنافسين الرئاسيين لعام 2024 من الحزب الجمهوري مثل رون ديسانتيس ونيكي هيلي .

وبالنظر إلى كل التعليقات السلبية التي قالها ترامب عن المهاجرين فقد يعتقد البعض أن كلماته ستكلفه الأصوات بالتأكيد.

قالت سي إن إن، أنه  لا يوجد استطلاع للرأي - حتى الآن -  يوضح رأي الناخبين في كلمات و عبارات ترامب في خطابه المناهض للمهاجرين. 
لكن ما تظهره استطلاعات الرأي هو أن ترامب يحظى بثقة أكبر بكثير بين الناخبين بشكل عام من الرئيس الحالي فيما يتعلق بالهجرة وأمن الحدود كما أن أداؤه أفضل بين الناخبين المهاجرين.

قال استطلاع رأي لــ CNN/SSRS  الذي سأل الناس عن المنافسة المحتملة بين بايدن وترامب في الانتخابات الرئاسية، أن متوسطات الاستطلاع تقول أنه لا بايدن ولا ترامب يتقدم أحدهما على الآخر، فالاثنان متعادلان بنسبة 48٪.

إذا استمر هذا الأمر، فسيكون ذلك تحولًا كبيرًا عن انتخابات 2020، عندما فاز بايدن بأصوات الناخبين المهاجرين بنحو 20 نقطة، وفقًا لدراسة حول الانتخابات.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن أداء ترامب يتفوق على أرقامه لعام 2020 بين الناخبين الملونين (بما في ذلك الناخبين السود واللاتينيين ) .

 

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المهاجرين جو بايدن الجمهوريين

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