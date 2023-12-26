أيمن سلامة: إسرائيل لن توقف إطلاق النار قبل تنفيذ مخطط الإبادة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن دول العالم عليها أن تخفض علاقاتها مع إسرائيل قبل أن تنادي المؤسسات الدولية بإدانة إسرائيل.

أوضح أيمن سلامة، أثناء استضافته ببرنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة، هو خطوة مهمة لحث العالم على التحرك فورًا من أجل وقف الحرب في غزة.

وأضاف أن قرار وقف إطلاق النار، إنساني في المقام الأول وليس قرارًا سياسيًا لكن عدم استجابة إسرائيل له يدل على أنها ستستمر في ارتكاب جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، وأنها لن تتراجع إلا بعد أن تنفذ مخطط الإبادة الجماعية.