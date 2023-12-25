وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: أزمة الدواء مؤامرة على مصر.. فيديو

قال الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر سادس دولة في العالم من حيث إجراء الأبحاث في صناعة الأدوية.



وأضاف الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تمتلك صناعة دوائية على أعلى مستوى"، لافتا: "لدينا شركات أجنبية تعمل في سوق الدواء ولا توجد لديهم مشكلات".

وعلق الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أزمة الدواء، قائلا: "مؤامرة على الدولة المصرية في الدواء ".

وأوضح: "هناك أكثر من 179 مصنع دواء مصري على أعلى مستوى وجودة، ونحو 800 خط إنتاج دواء، وكل هذه المصانع وخطوط الإنتاج تحت إشراف هيئة الدواء المصري".

وأشار إلى أن مصانع الدواء المصري هي من صنعت أدوية فيروس سي، مطالبا وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء بتخصيص يوم عالمي للصحة في مصر احتفالا بالقضاء على فيروس سي.".