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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية قبل انطلاقه

صدى البلد

تنطلق اليوم الدورة الثالثة من فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذى يقام هذا العام في دورة استثنائية، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ ديسمبر الجارى بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار «السينما.. درع العقول وسيف المبدعين».

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يعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من ٣٠ فيلم من ٢٠ دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

ويشارك في لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، حيث يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير على بدرخان، ويشاركه في عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور ومدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع  والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائى الإيڤوارى إيف آلان بيلو.

أعضاء لجنة تحكيم الروائية القصيرة

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقى والنجمة الشابة هبة عبدالغنى.

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بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة «٣، ٢، ١ سينما» والتى إستحدثها المهرجان هذا العام، لتضم الأفلام ذات المدة الزمنية التي لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم في عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثى وأستاذ الدراما د. أشرف راجح.

وتنطلق فعاليات المهرجان برئاسة الناقد السينمائى ياسر محب، للإحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم ٨٨ دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.

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