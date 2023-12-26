تعليم سيناء يكرم الطالبة الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة فرسان القراءة

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشمال سيناء، الطالبة آسيا أحمد حمدي بمدرسة آل ذكرى للتعليم الأساسي لحصولها علي المركز الثالث في مسابقة فرسان القراءة للمكتبات ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



وأشاد وكيل الوزارة بأسلوب الطالبة آسيا وبحضورها الجيد وجرائتها ، ودار حديث معها أيضاً عن موضوع المسابقة والصعوبات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها ، وعن أسئلة الاختبارات في المسابقة بالوزارة ،و تمنى للطالبة بالتفوق العلمي ولحصولها علي المراكز الأولي المتقدمة في المسابقات.



كما تم يكرم أماني خورشيد مشرفة المكتبة بالمدرسة، لجهودها المبذول في أداء عملهما. بحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ،و إبراهيم زايد موجه عام المكتبات ، و مروة عبد المقصود مشرف المرحلة الابتدائية بمدرسة آل ذكرى للتعليم الأساسي، و أماني خورشيد مشرف المكتبات بالمدرسة ، وأسرة الطالبة المكرمة.

الطالبة المثالية:

وفي نفس السياق..استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،بشمال سيناء ، الطالبة المثالية هبة الله عيد سليمان بمدرسة أبو رفاعي الابتدائيه ، والطالب المثالي عبد الرحمن محمد ربيع بمدرسة الشهيد النقيب محمود صلاح فارس علي مستوي إدارة الشيخ زويد ، وذلك أثناء عمليات التصفية النهائية على مستوى المحافظة ،