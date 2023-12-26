هيثم عرابي: الشائعات بشأن عمر كمال عبد الواحد "غريبة"

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لفريق مودرن فيوتشر عن موقف عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة قبل مباريات السوبر المصري وموقفه من المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال هيثم عرابي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع مجدى عبد الغني أن النهائيات لها أجواء مختلفة، ولها حسابات وترتيبات مختلفة".

وأضاف :" الأهلى متمرس فى النهائيات وفريق كبير ونتمنى الفوز أمام الأهلى لكتابة التاريخ أمام القلعة الحمراء، وأغلقنا ملف مباراة بيراميدز للتركيز فى مباراة الأهلى المقبلة".

وأكمل:" سنلعب أمام الأهلى من أجل الفوز وهدفنا عدم التواجد كضيوف شرف وغرفة الملابس يعلم فيها اللاعبين كل هذه الأمور، ونحفزهم بشكل دائم ومستمر".

وتعليقا على حالة عمر كمال عبد الواحد، قال عرابي :" عنده مزق فى العضلة الأمامية من الدرجة الثانية وسيقوم بعمل إشاعة خلال الساعات القادمة للاطمئنان على إصابته".