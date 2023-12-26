انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة جنوب الوادي

أجرى الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية للاطمئنان على امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 بكلية التجارة وذلك للوقوف على مدى انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على سهولة تأدية الامتحانات.

رافقه خلال الجولة، الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور صدام حسين أحمد وكيل كلية التجارة لشئون الطلاب، وعدد من القيادات الجامعية.

واستطلع رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال جولته آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات وعن المشكلات التي تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحانات والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات، لافتاً إلى أن الجامعة حريصة على توفير الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، متمنياً التوفيق لكافة الطلاب.

وقال الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة لا تدخر جهداً في توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وأن أول أيام الامتحانات شهد أداء امتحان طلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة 520 طالب انتظام و820 طالب انتساب و440 طالب شعبة اللغة الإنجليزية.

وشدد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، على ضرورة تواجد أساتذة المادة وذلك للرد على استفسارات الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتذليل أى عقبات أمام الطلاب.