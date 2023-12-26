ياسمين علي تطرح أغنية "كتاب مفتوح"

صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية ياسمين علي بعنوان "كتاب مفتوح" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود العالمية.

أغنية "كتاب مفتوح" من اللون الغنائي الرومنسي، جاءت باللهجة المصرية، وقدمت ياسمين علي جرعة من الحب والرومنسية، مقدمةً أداء متمكناً من مختلف تفاصيل اللحن، حيث جمعت بين "التكنيك" والإحساس.

أغنية "كتاب مفتوح" مختلفة من حيث التركيبة الموسيقية والجمل اللحنية، وجاء النص جديداً بمصطلحاته ومفرداته التي شرحت معنى الحب من وجهة نظر الأنثى.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "كتاب مفتوح" في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء الكليب بسيطاً وقريباً من عين المشاهد.

أغنية "كتاب مفتوح" من كلمات بدور حسوني والحان وليد نور وتوزيع kimz.