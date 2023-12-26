إعلامي شهير يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي ، جاهزية مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب مينا ماهر، عبر حسابه علي فيسبوك "مصطفى شلبي يعلن جاهزيته للمشاركة مع الزمالك".

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.