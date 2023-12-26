إبراهيم فايق يتغني بالأهلي: ألف مبروك لـ بابا الشغلانة

حرص جانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تهنئة النادى الأهلي على مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025.

وقال رئيس الفيفا في تصريحات إعلامية أهنئ النادى الأهلى على التأهل لبطولة كأس العالم للأندية أمريكا 2025.

وكتب ابراهيم فايق عبر حسابه علي فيسبوك "ألف مبروك لـ بابا الشغلانة 🦅🏆 "إنفانتينو رئيس الفيفا يهنئ الأهلي على تأهله لكأس العالم للأندية 2025 في فيديو على حسابه عبر انستجرام"

وضمن النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عامي 2021 و2023، كما ضمن أيضا فريق الوداد المغربي والهلال السعودي المشاركة في مونديال الأندية 2025.