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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحكام بتخلي شكله وحش.. رضا عبد العال يثير غضب جماهير الأهلي

رضا عبد العال
رضا عبد العال

وجه رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق، نصيحة لمسئوولي النادي الأهلي من أجل الفوز ببطولة كأس العالم للاندية.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية "الحكام بتجامل الأهلي وبتخلي شكله وحش، محمد معروف حَجم لاعبي سيراميكا ومنعهم يعدوا نصف الملعب".

وأضاف: "افضل حكم في العالم معجبش الاهلاويه، وعلشان الأهلي يفوز ببطولة كأس العالم للانديه ياخذ حكام مصريين معاه".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري، عن طريق هدف عكسي سجله لاعب سيراميكا بتمريرة من إمام عاشور.

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق فيوتشر مساء الخميس القادم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة
ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في موسمه الجديد.

الجدير بالذكر أن مودرن فيوتشر تغلب على بيراميدز بعد اللجوء لركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي بتعادل سلبي ، وسدد كل فريق 17 ركلة ترجيح لينتهى اللقاء 14-13لفيوتشر.

 

 

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