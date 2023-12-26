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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من خالد الغندور على عقوبة الجبلاية ضد محمد إبراهيم

خالد الغندور
خالد الغندور

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي عقوبات إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الفرق المشاركة ببطولة السوبر المصري المقامة حاليًا بدولة الإمارات.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "محمد إبراهيم اتوقف 4 ماتشات و25 ألف جنيه غرامة عشان اعترض علي الحكم بصورة غير لائقة".

عقوبات لجنة المسابقات

وجاءت العقوبات كالتالي :

- إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربعة مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للطرد بسبب السلوك غير الرياضي، لما بدر منه تجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الأهلي بنصف نهائي كأس السوبر.

- توقيع غرامة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني والجهاز الإداري للاعتراض الجماعي .

- تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر، ريكاردو فوروموسينيو ٢٠ ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي، بعد تلقيه اتصال تليفوني من مواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو لتنهئته بالتأهل لنهائي السوبر على حساب بيراميدز.

- تغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال أسبوعين لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي.

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي وفيوتشر، شهدت طرد محمد إبراهيم، بعد اعتراضه بشكل غير لائق على محمد معروف، حكم اللقاء.

 

 

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