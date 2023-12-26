بثلاثية | زمالك 2005 يفوز على إنبي في بطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة السابعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك كل من، السيد أسامة، ويوسف أحمد حسن، ومحمود الحصري.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنياً مميزاً خلال أحداث المباراة على مدار الشوطين، ونجحوا في صنع فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل ثلاثة أهداف، بخلاف إهدار بعضها ، ولعب الفريق الأبيض بعشرة لاعبين خلال الشوط الثاني بعد طرد أحد لاعبي الفريق.

ويقود فريق 2005 كل من، محمد عبدالله مديراَ فنياً، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد الإصابات والتأهيل، ومحمد سيد مسئول مهمات.