مجلس أبو ظبي الرياضي: تذاكر نهائي سوبر الأبطال مازالت متوفرة

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن استمرار طرح تذاكر المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، المقرر إقامتها بعد غد الخميس بين الأهلي ومودرن فيوتشر بملعب محمد بن زايد.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على لسان مجلس أبو ظبي أوضح فيها أن تذاكر النهائي مازالت مطروحة بكل فئاتها.

وأوضح مجلس أبو ظبي الرياضي أنه يمكن الحجز الإلكتروني لمن يرغب في حضور المباراة.

وتمكن المارد الأحمر من حجز مقعده في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بعد الإطاحة بنظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس السوبر، فيما صعد فيوتشر للنهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم على ملعب كريكيت والقريب من فندق إقامة الفريق في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمباراة فيوتشر إف سى في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها مساء بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد.