بالأبيض.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد نجله | صور

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد نجله آدم، امس الاثنين.

ونشر الإعلامي مينا ماهر، صورا لـ شيكابالا تجمعه مع نجله "آدم"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وظهر فيها لاعب الزمالك ونجله يرتديان اللون الأبيض، وكتب "عيد ميلاد سعيد آدم شيكابالا".

وكان الزمالك اتفق على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

