طارق العشري يشيد بأداء لاعبي الاتحاد أمام فاركو

أثنى طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على أداء لاعبي فريقه والذي أثمر عن فوزه على فريق فاركو بنتيجة 3/1 في مباراة جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وقال طارق العشري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "توقعنا صعوبة المباراة في ظل رغبة الفريقين في الحصول على الثلاث نقاط"، متوجهًا بالشكر للاعبي الاتحاد السكندري على الالتزام بالواجبات التكتيكية خلال اللقاء.



وهنأ طارق العشري، جماهير النادي الأخضر ومجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي، بالفوز بهذه النتيجة المرضية على فريق فاركو، مشيرًا إلى أن الجماهير تحرص دائمًا على مؤازرة الفريق ودعمه في جميع المباريات.



وأكد المدير الفني للاتحاد السكندري أن الهدف الذي سجله فريق فاركو جاء نتيجة خطأ دفاعي في التمركز، لافتًا إلى أن دخول اللاعب محمود شبانة في الشوط الثاني منح الفريق ثقلاً دفاعيًا.