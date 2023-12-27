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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تزيد حصيلة الدولة من العُملة الأجنبية

خاصة بدول كبرى|الموافقة على 12 مشروعًا استثماريًا بمناطق تابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس

الأستثمار بقناة السويس
الأستثمار بقناة السويس

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن كل المزايا والحوافز التي تمنح للمستثمرين تتم من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أو الهيئة العامة للاستثمار، إذ استعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجود موافقات نهائية على 12 مشروعًا من شركات لدول كبرى وصاعدة اقتصادية مثل الهند والولايات المتحدة وألمانيا بمجالات عديدة.

 أكبر دليل على نجاح الهيئة في تقديم حوافز للمستثمرين 

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدول المهمة والكبرى والصاعدة اقتصاديًًا عندما تستثمر في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التابعة للهيئة هذا أكبر دليل على نجاحها في تقديم حوافز للمستثمرين وجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات.. والقيمة المضافة التي ستحصل عليها الدولة من هذه الاستثمارات كبيرة ما يزيد حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.

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