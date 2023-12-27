بحضور الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تعقد اجتماعًا للحزب الحاكم.. ما فحواه؟

عقدت كوريا الشمالية، اجتماعا رئيسيا في نهاية العام لحزب العمال الحاكم بحضور الزعيم كيم جونج أون لمناقشة الاتجاه السياسي للعام المقبل.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” عن وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج اليوم الأربعاء، ترأس كيم الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال في اليوم السابق لمراجعة سياسات الدولة لهذا العام ومناقشة السياسات لعام 2024.

وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية إن كيم حدد عام 2023 بأنه "عام للتحول والتغيير الكبيرين"، وقد حققت فيه كوريا الشمالية أثرا عظيما على مسار التنمية المجيد في الجهود المبذولة لتحسين القوة الوطنية وتعزيز هيبة البلاد.

ووصف كيم أيضا عام 2023 بأنه "عام ذو أهمية كبيرة"، شهد انتصارات وأحداثا لافتة للنظر في جميع مجالات البناء الاشتراكي وتعزيز القوة الوطنية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إنه تم طرح 6 بنود رئيسية على جدول الأعمال في الاجتماع، بما في ذلك مراجعة تنفيذ سياسات الدولة في عام 2023، واتجاه النضال في عام 2024، وسلسلة من القضايا التي تعزز الوظيفة القيادية للحزب.

وأضافت أن الاجتماع سيستمر، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

ومن المرجح أن يلقي كيم خطابا رئيسيا في الاجتماع للكشف عن اتجاهات السياسات الداخلية والخارجية لكوريا الشمالية بدلا من خطابه في يوم رأس السنة الجديدة.