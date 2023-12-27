أهم الأخبار|الأرصاد تحذر من 48 ساعة قاسية تبدأ اليوم.. قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 7500 حاج غدًا.. مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

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بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 7500 حاج.. غدا

خلصت.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

ريمونتادا تاريخية.. مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

محمد محمود عبدالعزيز بعد إطلاق اسم والده على محور بالعلمين: شكرا سيادة الرئيس

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس