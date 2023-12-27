محمد محمود عبدالعزيز بعد إطلاق اسم والده على محور بالعلمين: شكرا سيادة الرئيس

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد بإطلاق اسم والده الراحل محمود عبد العزيز على محور بمدينة العلمين، تقديرًا لمشواره الفني الكبير.

وكتب محمد محمود عبد العزيز، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" : شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم.

وأضاف: "شكرا لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذى اسعدنا كثيرًا والذى يدل على تقدير دولتنا العظيمه لأبنائها ولكل قاماتها وفنانيها ولكل من عمل وضحى من أجلها، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا"



