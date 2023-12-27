الوصول للمناطق النائية.. الصحة:نستهدف تطعيم كل طفل بسيناء ضد شلل الأطفال 

ترأس الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية يرافقه الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية اجتماع الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء ، بحضور مشرفي ،وزارة الصحة والسكان المصرية و مشرفي مديرية الصحة و الادارات الصحية.

وقال الدكتور عمرو قنديل إن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مسئولية وواجب وطني و لا أعذار في اي خطأ او تقصير في استراتيجية عمل الحملة مؤكدا على ضرورة بذل أقصى الجهد في متابعةو تنفيذ العمل الميداني للفريق الصحى أثناء الحملة.

وشدد على ضرورة تطعيم كل طفل على أرض الواقع وهذا هو هدفنا في المقام الأول للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وأوضح أهمية التغطية الجغرافية للوصول إلى مستهدف الحملة وتطعيم كل طفل على أرض محافظة شمال سيناء.

وأشار إلى أن المستهدف الجغرافي هو هدف الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وضرورة البحث و التقصي للوصول إلى الأماكن البعيدة وذات الطبيعة الخاصة .



و أكد ،على دعم وزارة الصحة الكامل للحملة وتوفير كل الامكانيات والموارد وأشار إلي أهمية عمل كل مشرف لصيق في الحملة والتأكد من متابعة خط سير الفرق والتمشيط بالمرور على اماكن عمل الفرق يوميا وعمل جشني وراء كل فريق صحي بالحملة وناقش اهم السلبيات مع جميع المشرفين للفريق الوزاري وفريق مديرية الصحة والإدارات الصحية لافتا إلي أهمية التطعيمات الروتينية للأطفال بالإدارات الصحية ذات الطبيعة الخاصة



وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح ان فريق وزارة الصحة يعمل جنبا الي جنب مع المشرفين بالمديرية والإدارات لانجاح الحملة وان مهمه الفريق الوزاري هي دعم الفرق العاملة على الأرض وأوضح أهمية التطعيم و التواصل الفعال مع المواطنين لتطعيم كل طفل بالمحافطة .



من جانبه أشار الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بسيناء ، على ضرورة تغطية الحدود الإدارية وخاصة منطقة السلام وبور سعيد والاسماعيلية وناقش ما تم تنفيذه باستراتيجية العمل اليومية مع الفريق الصحى بالحملة



واستعراض الدكتور سمير الدميري المدير التنفيذي للبرنامج الموسع للتطعيمات استراتيجية العمل اليومية للحملة. ، للالتزام بالمواعيد ومتابعة عمل الفرق وحصر المتخلفين يوميا والتأكد من تطعيمهم ..



التطعيم مجانا:

وقال الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي ان القطاع الوقائي بشمال سيناء يشهد دعم كبير من وزارة الصح، ة و إن التطعيم بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات من سن يوم وحتى 5سنوات مجانا للمصريين وغير المصريين وناشد المواطنين بأهمية المشاركة في الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال

