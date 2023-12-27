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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء: مكاتب استشارية عالمية لمتابعة مشاريع الربط مع دول الجوار

صدى البلد

كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن قيام الشركة  بمراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية.

وذكرت مشالي، أن  الربط الكهربائي مع دول الجوار يجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي ، مصر / اليونان ، مصر / إيطاليا )

وعن تطورات مشروع  الربط المصرى / الأردني : تم توقيع اتفاقية إطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين البلدين  وتم  انهاء دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م.و بدلا من 550 م.و. على الجهد 500 ك.ف.

أما عن مشروع  الربط المصري / الليبى أشارت مشالي إلى  إمكانية رفع القدرة المنقولة إلى الجانب الليبي، حيث  تم اجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 م.و على جهد 220 ك.ف الى 2000 م, على جهد 500 ك.ف.


أما عن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية فيذكر أنه سيتم  تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسعودية فى أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، إلى أن تصل كمية الطاقة الكهربائية التى سيجرى تبادلها لنحو 3 جيجاوات خلال 2026- 2027، وفقًا للعقود التى وقعت بتاريخ 5 أكتوبر 2021.
ومدة تنفيذ المشروع تصل الى  36 شهرًا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية إجمالية للمشروع تصل 1.8 مليار دولار، منها 8 مليارات جنيه مصرى .

كما انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء  من تركيب القواعد الخاصة بأبراج النقل لمشروع الربط مع السعودية بنسبة تجاوزت 75%.

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