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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تغرق في وحل الصراعات.. بايدن يدخل الانتخابات الرئاسية محملا بالأزمات|تفاصيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت شبكة CNN، أن الهجمات المتصاعدة على القوات الأمريكية والسفن التجارية والحوادث التي كثيرا ما تتعلق بـ إيران ووكلائها في المنطقة تثير مخاوف جديدة من أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتسع وتتحول إلى حريق إقليمي له عواقب سياسية واقتصادية خطيرة.

وقالت CNN في تقرير لها، إنه مع وجود القوات الأمريكية بشكل متزايد في خط الصراع ومع وجود القوات البحرية الأمريكية والحلفاء في حالة تأهب قصوى بعد هجمات متعددة بطائرات بدون طيارمن قبل ميليشيات الحوثي في اليمن في البحر الأحمر، فإن الوضع المتدهور يؤدي إلى توتر كبير داخل البيت الأبيض في فترة عطلة عيد الميلاد.

وأضافت CNN، أن الاحتمال المتزايد للوفيات من جانب القوات الأمريكية وتدهور الوضع الأمني من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر ويمتد عبر العراق وسوريا ولبنان وإسرائيل، فقد يؤدي إلى أزمة خارجية جديدة غير مرحب بها قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي يخوضها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا لـ CNN، فقد تحولت الصراعات في الشرق الأوسط إلى اختبارات جديدة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكشف مصداقيتها من قبل خصومها ووكلائهم.

وأوضحت CNN، أن التحذيرات التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي من أن حربها ضد حركة حماس في غزة ستستمر لعدة أشهر، على الرغم من الضغوط الأمريكية لتهدئة حدة الصراع، تهدد بزيادة فرص خروج الحرب عن نطاق السيطرة وجر الولايات المتحدة إلى داخل الصراع.

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تحذيرات من دفع الولايات المتحدة فاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة

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