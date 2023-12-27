الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا خطيرا إلى الاحتلال بشأن اغتيال رضي موسوي

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، اليوم الأربعاء، إن اغتيال العميد رضي موسوي مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني يندرج ضمن الأفعال الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين الدولية.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في تصريحات له، أن الاحتلال الإسرائيلي تحت ضغوط شديدة، ويحاول استقطاب حلفائه لتخفيف تلك الضغوط.

وأشار شريف إلى أن إيران تطالب المؤسسات الدولية بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تهدد استقرار وأمن العالم.

وأوضح شريف أن إيران تقوم بالانتقام من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدها، لكن الإعلام الإسرائيلي يمارس التعتيم ولا ينشر أخبار خسائرهم.

وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تحويل الصراع من إسرائيلي فلسطيني إلى أمريكي إيراني في البحر الأحمر وغيره.

وفي وقت سابق، قال العميد رضا طلائي، المتحدث بأسم وزارة الدفاع الإيرانية، إن اغتيال المستشار الإيراني العميد سيد رضي موسوي يظهر النزعة الإرهابية والانتهاك الواضح لسيادة الدولة السورية، فضلاً عن خلق حالة من الانفلات الأمني ​​ومحاولة الكيان الصهيوني لاشعال الحروب.

وأضاف: "من المؤكد أن هذه الجريمة تستحق العقاب وعلى مرتكبي هذه الجريمة أن ينتظروا دفع ثمن عملياتهم الأخيرة، وانتظار ذلك سيؤلم الكيان الصهيوني".