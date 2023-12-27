المقاومة توجع قوات الاحتلال.. سقوط الضباط يتواصل وتحذير من حريق إقليمي بالمنطقة

تتواصل الحرب على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي، حيث يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال العشرات من المدنيين الفلسطينيين بينهم أطفال وكبار سن في القطاع بحثاً عن عناصر المقاومة، التي كبدت العدو خسائر فادحة.

وأظهرت صور حديثة نشرها عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين داخل مدن غزة، اعتقال عدد من المدنيين الفلسطينيين، بينهم صغار وشيوخ يقدّر عددهم بالعشرات، حيث عمد جيش الاحتلال على تجريدهم من ملابسهم في الطقس البارد في ملعب اليرموك داخل القطاع والذي حولته قوات الاحتلال إلى معسكر اعتقال.

تطورات الأوضاع في غزة

وفي هذا الصدد، تبدأ أعمال لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023م اجتماعاً خاصاً نصرةً لفلسطين وغزة، بمقر البرلمان العربي الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك في إطار التحضير للجلسة الخاصة بالبرلمان العربي المقرر انعقادها يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاعة الكبرى، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية لبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

ويأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم عليه في السابع من أكتوبر الماضي، ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين، واستمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل الدولية في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 جنود إضافيين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان من بينهم نائب قائد كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي في العملية البرية الجارية في القطاع إلى 164.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن 17 جنديًا إسرائيليًا قتـلوا بين يومي الجمعة والأحد في العملية البرية بقطاع غزة.

قتلى في جيش الاحتلال

كما أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم الاربعاء، بوقوع 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي على مدرسة المغازي التابعة للأونروا وسط قطاع غزة.

وفجرت قوات الاحتلال مركبة تعود ملكيتها لأحد الفلسطينيين خلال اقتحام مخيم عين شمس بطولكرم في الضفة الغربية، ويرجع هذا التصرف كنوع من الترهيب والتنكيل بسكان مخيم عين شمس في غزة، بعد أن حققوا إصابات مباشرة في شباب المخيم، كان قد وصل إجمالي قـتلي الجيش الإسرائيلي المعلن إلى 498 جندى، اليوم الأربعاء.

ومن جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس- خلال تصريحات له، إننا خسرنا الحرب ضد الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، مضيفا أن صورة النصر الوحيدة التى يمكن أن تحققها إسرائيل هى الإطاحة بحكومة نتنياهو.

وفي نفس السياق، أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تعيين الوزيرة الهولندية سيجريد كاخ منسّقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، وذلك عقب صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات للقطاع.

وأفادت المنظمة الدولية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "أعلن تعيين سيجريد كاخ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، على أن تتولى إقامة آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".

إعادة إعمار قطاع غزة

ورحبت مصر، اليوم الأربعاء، بتعيين الأمم المتحدة للهولندية سيجريد كاخ في منصب كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد في منشور له عبر صفحته على منصة "إكس": "نُرحب بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيدة سيجريد كاخ في منصب كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وبدء تنفيذ تدابير إنشاء الآلية المتضمنة بقرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل دخول ومراقبة المساعدات للقطاع".

وتستمر الجهود المصرية على مختلف الأصعدة؛ من أجل الوقف الفوري والمستمر لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وبالقدر الكافي لإغاثة أكثر من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، وتوفير اللوازم الطبية من الطاقة والأجهزة والمستلزمات لتشغيل المستشفيات وإسعاف المصابين وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وهناك العديد من الاتصالات والتحركات المصرية إقليميا ودوليا مستمرة؛ من أجل التوصل إلى مسار التهدئة والحلول السلمية والعودة بقوة إلى مسار السلام وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحقه في حياة آمنة مستقرة على أرضه.

وأوضحت أن استقرار وأمن المنطقة بأسرها لن يتحقق إلا بالسلام الشامل والعادل والكامل والقائم على حل الدولتين وطبقاً للشرعية الدولية.. فالأمن والاستقرار هما أساس تنمية الشعوب وأساس التقدم والبناء وتحقيق حياة أفضل السائر الشعوب.

وهناك ضرورة تضاعف الجهود الدولية من أجل سلام المنطقة ووقف الحرب في غزة وتحقيق السلام العادل من أجل شعوب المنطقة بأسرها.

جو بايدن محملا بالهموم

والجدير بالذكر، أن شبكة (CNN)، أفادت بأن الهجمات المتصاعدة على القوات الأمريكية والسفن التجارية والحوادث التي كثيرا ما تتعلق بـ إيران ووكلائها في المنطقة تثير مخاوف جديدة من أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتسع وتتحول إلى حريق إقليمي له عواقب سياسية واقتصادية خطيرة.

وقالت (CNN) في تقرير لها، إنه مع وجود القوات الأمريكية بشكل متزايد في خط الصراع ومع وجود القوات البحرية الأمريكية والحلفاء في حالة تأهب قصوى بعد هجمات متعددة بطائرات بدون طيارمن قبل ميليشيات الحوثي في اليمن في البحر الأحمر، فإن الوضع المتدهور يؤدي إلى توتر كبير داخل البيت الأبيض في فترة عطلة عيد الميلاد.

وأضافت (CNN)، أن الاحتمال المتزايد للوفيات من جانب القوات الأمريكية وتدهور الوضع الأمني من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر ويمتد عبر العراق وسوريا ولبنان وإسرائيل، فقد يؤدي إلى أزمة خارجية جديدة غير مرحب بها قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي يخوضها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا لـ (CNN)، فقد تحولت الصراعات في الشرق الأوسط إلى اختبارات جديدة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكشف مصداقيتها من قبل خصومها ووكلائهم.